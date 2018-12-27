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شاهد: محمد باكوس في شخصية العام 2018
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا بعنوان "شخصية العام 2018"
وقال باكوس إن شخصية العام هو المواطن الذي تجرع من الصبر المادة الخام، في ظل مسؤولين ونخب ونواب يدفنون رؤوسهم في التراب.
وأضاف أن شخصية العام مظلوم منذ ولادته، وهو ضحية المحسوبية والغش والفساد.
وأشار إلى أن المواطن متهم بالإنجاب من غير تنظيم أو ترتيب، وذريته تعتبر إرهاب مجتمعي وتخريب.
وشدد على أن شخصية العام هي كل من يأكل بالحلال، مشيرا إلى أن مصر بها حوالي 7 ملايين شخص يعملون في مهن شاقة لا توفر لهم الدولة أي شيء من خدمات أو تأمين صحي أو تأمين اجتماعي أو معاش حسب بعض الإحصاءات.
وأشار إلى أن كل شخص من الـ 7 ملايين يكفل أو يعول حوالي 13 شخصا بشكل مباشر أو غير مباشر.
المصدر
الجزيرة مباشر
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