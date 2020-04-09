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شاهد: محمد باكوس في "خراب ديار"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "مع باكوس" على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة الجديدة تحت عنوان "خراب ديار".
وتناول باكوس خلال الحلقة، مدى تأثير وباء كورونا على الاقتصاد بشكل أصاب العالم بشبه شلل، ونتج عنه تسريح واستغناء وإنهاء خدمات وتخفيض رواتب ملايين الناس.
ولفت إلى عجز العالم أمام الوباء الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، وتسبب في أزمة اقتصادية كبرى في الدول التي تعاني من نسب فقر وبطالة عالية ومن بينها مصر، الأمر الذي يترتب عليه زيادة العبء على الطبقات المطحونة وزيادة معدلات الجريمة والتفكك الأسري والاجتماعي والأخلاقي.
وتطرق باكوس إلى دعوة بعض رجال الأعمال المصريين بتجاهل الجائحة وعودة عجلة العمل والإنتاج حتى لو تسبب ذلك في مزيد من الموتى والمصابين، منتقدًا الرأسمالية التي كشفت عن وجهها القبيح خلال الأزمة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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