شاهد: محمد باكوس في "تبادل أدوار"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "مع باكوس" على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان " تبادل أدوار".
وتحدث باكوس خلال الحلقة عن وجود مشروعات إقليمية لعدة دول في المنطقة، مثل تركيا وإيران وإسرائيل ، في وقت لا يوجد فيه أي مشروع لأي دولة عربية، بل تتعرض دول عربية لاختراقات واعتداءات من دول أخرى ولا يحدث أي رد فعل، أو حتى إصدار بيانات إدانة، كما أصبحت عدد من الدول العربية في مؤشر الدول الأكثر فشلا على مستوى العالم.
واستعرض باكوس تراجع مراكز الدول العربية في عدد من المجالات، بدءا من البحث العلمي مرورا بالإنتاج الثقافي، وحتى في مجال الرياضة.
وعلى مستوى مصر، تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حتى اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنفسه أن التعليم متدهور وأن مجال الصحة في تراجع، وذلك في إطار تبريره لعدم وجود حقوق سياسية في مصر.