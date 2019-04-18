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شاهد: محمد باكوس في "باطل ومقاطع"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة على صفحته على الإنترنت تحت عنوان "باطل ومقاطع".
وطرح باكوس سؤالا، لماذا أقاطع الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة في مصر؟ هل لأني أعيش خارج مصر؟ أم لأن السلطة غير محايدة ولا تدير العملية بنزاهة بدليل الترويج الرسمي لحملة "اعمل الصح"، وحجب موقع "باطل" خمس مرات في أسبوعين.
وأضاف باكوس، هل أقاطع لأن التعديلات معلبة والاستفتاء عملية شكلية والنتيجة والنسبة تحددها السلطة مسبقًا؟
وقال باكوس إن المصريين ذهبوا لصناديق الانتخابات 8 مرات بعد ثورة 25 يناير، ولكن الجيش انقلب على نتائج الانتخابات، فانتهت الثقة مع السلطة، رافضًا النزول مرة أخرى للانتخابات حتى ينتهي الإجرام ويسود الاحترام، على حد وصفه.
المصدر
الجزيرة مباشر
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