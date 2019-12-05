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شاهد: محمد باكوس في "انتحار بكره"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "مع باكوس" على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان "انتحار بكره".
واستعرض باكوس واقعة انتحار نادر جميل، خريج كلية الهندسة، من أعلى برج القاهرة.
وأوضح أن حادثة نادر تمثل ما وصل إليه واقع المضطهدين والمظلومين والمحرومين.
ونقل عن الطبيب النفسي المعروف الدكتور أحمد عكاشة أن 70% من المنتحرين هم مرضى نفسيين.
وقال إن المرض النفسي يأتي نتيجة ضغوط وأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، مشيرًا إلى أن المزاج العام في مصر يتجه نحو التشاؤم.
المصدر
الجزيرة مباشر
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