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شاهد: محمد باكوس في "المنحة يا ريس"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة على صفحته على الانترنت تحت عنوان "المنحة يا ريس".
وقال باكوس إذا كان هدف السياسة هو تحسين جودة الحياة، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سوف يرفع الحد الأدنى للأجور، وهذه القرارات سوف يستفيد منه يؤيده ومن يرفضه.
وإذا قال منتقدوه إن قيمة الحد الأدنى عام 2014 بالدولار أعلى من قيمة الحد الأدنى بعد رفعه هذه الأيام فهو كلام مقنع.
وأضاف أن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية، هي أحلام مؤجلة لحين إشعار أخر، فهي قضية عادلة في يد محام فاشل.
وانتقد باكوس المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر في ظل غياب وزارة للاقتصاد، مشددا على أن المواطن لن يشعر بتحسين لطالما يعتمد اقتصاد البلاد على الخدمات والريع.
المصدر
الجزيرة مباشر
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