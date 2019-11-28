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شاهد: محمد باكوس في "المال الرخيص"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "مع باكوس" على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان "المال الرخيص".
وعرف باكوس المال الرخيص بأنه هو اقتراض الدولة وبيع سنداتها لآجال ومدد طويلة وذلك عن طريق رفع سعر الفائدة.
واستنكر باكوس رفع وزير المالية المصري لسعر الفائدة على بيع السندات إلى أكثر من 8%، مشيرًا إلى أن الفائدة على الدولار في أمريكا مثلا تبلغ 2% فقط.
وأكد على أن الحل لمصر أن تحتل الصناعة النسبة العظمى من الناتج القومي ما يعزز التشغيل والتصنيع والتصدير.
وقارن بين مصر وفيتنام من حيث الصادرات، ففي عام 2014 كانت فيتنام تصدر بما قيمته 150 مليار دولار ارتفعت إلى 290 مليار دولار في 2018، في حين كانت مصر تصدر بما قيمته 26 مليار دولار في 2014 وصلت إلى 29 مليار دولار في 2018.
المصدر
الجزيرة مباشر
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