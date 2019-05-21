ابداعات
شاهد: محمد باكوس في "الشغل مش عيب"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلًا مصورًا جديدًا بعنوان "الشغل مش عيب" ضمن سلسلة جديدة في رمضان تحمل عنوان "الناس اللي تحت".
باكوس ناقش خلال الفيديو أحد أشهر العبارات المتداولة بين الطبقات الكادحة والمطحونة في مصر، وهي "الشغل مش عيب"، وهي الكلمات الثلاث التي اعتبرها باكوس أول درجة أو خطوة في سلم الهبوط والتنازلات.
وأشار باكوس كيف تسببت القناعة بتلك العبارة في إصابة 60% من المصريين بأمراض نفسية عديدة بسبب أن كل شخص يمتهن وظيفة دون تخصص دراسته أو مستواه الفكري والأضرار التي طالت البلاد والعباد من وراء هذه الفكرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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