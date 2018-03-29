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شاهد: محمد باكوس في "الانتخابات الرياسية 2018"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة بعنوان "الانتخابات الرياسية 2018"، منتقدًا ظروف العملية الانتخابية في مصر.
وتناول باكوس في حلقته الانتخابات الرئاسية في مصر 2018، والمحسومة سلفًا لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع غياب المنافسة الفعلية بعد سجن أو انسحاب كل الوجوه المعروفة التي تقدمت بالترشح لانتخابات الرئاسة.
كما ناقش باكوس الإقبال الضعيف على التصويت، وكم الفساد الذي أحاط بالعملية الانتخابية منذ البداية.
وأرجع الحال التي وصلت إليها مصر إلى نسبة الأمية وتدني مستوى التعليم، ولفت إلى أن البداية الحقيقة لنهضة أي دولة يكمن في الاهتمام بتعليم أبنائها ونشر الوعي.
المصدر
الجزيرة مباشر
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