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شاهد: محمد باكوس في "إعلام الأنظمة"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "مع باكوس" على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان "إعلام الأنظمة".
وحذر باكوس من خطر الإعلام المرتبط بالأنظمة على عقول عامة الناس لما يمثله من آلة دعاية للتأثير على قناعات الجمهور.
وأشار إلى الشرائح المستفيدة والمنتفعة من الأنظمة دائما لا ترى أي سلبيات للأنظمة ومنهم الإعلاميون القريبون من السلطة.
لكنه تحدث عن تراجع دور الإعلام الحكومي والقريب من السلطة في مصر مثلا، مدللا على ذلك بأعداد توزيع الصحف الورقية الحكومية في مصر بشكل حاد.
وأكد على أن الحرية هي الركيزة لإنتاج إعلام يعبر عن الناس، لتقديم المصالح العامة على الخاصة، وتطبيق القانون على الجميع.
المصدر
الجزيرة مباشر
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