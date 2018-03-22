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شاهد: محمد باكوس.. "الدولجي 3"
بث الفنان الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من "الدولجي".
وظهر باكوس في شخصية "الدولجي" وهو يتحدث للـ "باشا" وهو على ما يبدو شخص في وزارة الداخلية.
وسرد للمتحدث ما دار بينه وبين أمه قائلا إنها كانت تحاول تجنيده طيلة أربعين سنة مضت، وإنها تظاهرت بالصلاة والصيام وأعمال المنزل لخداعه.
والدولجي شخصية تمثل "المواطنين الشرفاء" المؤيدين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصورة ساخرة، والذي يعرض خدماته على النظام مقابل الإبلاغ عن أفراد عائلته وأصدقائه.
المصدر
الجزيرة مباشر
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