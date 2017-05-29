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شاهد: "ما وراء الكلاويس" يناقش منحة الـ14 جنيها
ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".
وتناقش الحلقة موجة غلاء الأسعار وخصوصا في شهر رمضان، مع إعلان الحكومة تقديم منحة قدرها 14 جنيها مصريا (0.75 دولار) للفرد.
وفي الحلقة يطالب الدكتور عيد سعيد مبارك المواطنين بالتقشف وعدم الإسراف، وذلك ردا على الاحتجاج على موجة ارتفاع الأسعار في ظل تدني دخول المواطنين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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