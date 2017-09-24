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شاهد: "ما وراء الكلاويس" يناقش "فضيحة البرلمان المصري"
بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان " فضيحة البرلمان".
ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".
وتناولت الحلقة أنباء عن بيع نواب بالبرلمان المصري تأشيرات حج حصلوا عليها من المملكة العربية السعودية مقابل موافقتهم على تسليم جزيرتي "تيران وصنافير".
المصدر
الجزيرة مباشر
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