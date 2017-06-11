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شاهد: "ما وراء الكلاويس" يناقش رجوع طلعت حرب
بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان "طلعت حرب راجع".
ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".
وأشاد كنانة بحملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ولكن باكوس رد بأن الحملة لم تأت على تعديات المسؤولين والضباط وكبار موظفي أجهزة الدولة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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