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شاهد: "ما وراء الكلاويس" يناقش "تيران وصنافير"
بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان "تيران وصنافير".
ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".
وحذر باكوس من تكرار سيناريو الحرب العراقية الإيرانية حين تم ترسيم الحدود بين البلدين وبعد صعود صدام حسين للسلطة قامت الحرب لعدم رضاه عن الترسيم مع الجارة، وهي الحرب التي راح ضحيتها الملايين من الشعبين العراقي والإيراني بن قتيل ومصاب، على حد قوله.
إلا أن الدكتور عيد سعيد طمأن باكوس أن الشعب المصري لن يثور ولن تحدث الحرب، فبعد يومين أو ثلاثة على الأكثر سينسى الشعب المصري قضية ترسيم الحدود مع السعودية، على حد زعمه.
المصدر
الجزيرة مباشر