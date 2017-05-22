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شاهد: ما وراء الكلاويس "يا بنت الوزير"
ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".
وناقشت الحلقة قرار وزير الأوقاف بوقف استخدام مكبرات الصوت في المساجد.
وأكد الدكتور عيد سعيد أن قرار الوزير نص على ضرورة الحصول على تصريح لاستخدام المكبرات في المساجد.
وحول خبر تعيين ابنة وزير الأوقاف في شركة بترول ورفضه التعليق عليه، قال الدكتور عيد سعيد إن من يعاقب ابنة الوزير لأنها "ابنة وزير" فإنه يعاقب مصر بحرمانها من خيرة أبنائها، وهو ما رد عليه المذيع بأنها حديثة التخرج من كلية الآداب.
المصدر
الجزيرة مباشر
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