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شاهد: ما وراء الكلاويس و"مصلحة المواطن"
بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان "مصلحة المواطن".
ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" مدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".
وتناولت الحلقة كيف تصب ارتفاع الأسعار وحوادث الطرق بمصر في "مصلحة المواطن" وفقا لما تروج له الحكومة المصرية، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبأسلوب ساخر حلل عطوة أهمية النظر بإيجابية لعملية ارتفاع أسعار السلع في مصر بما يصب في "مصلحة" المواطن المصري.
المصدر
الجزيرة مباشر
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