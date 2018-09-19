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شاهد.. ما الفرق بين اليهودي والإسرائيلي؟
نشر الصحفي أحمد حافظ حلقة جديدة من سلسلة "لماذا الأقصى؟" على قناة "سطور" بموقع يوتيوب.
وتناول حافظ في الحلقة الجديدة عددا من المفاهيم التي تعد أساسية للحديث عن تاريخ اليهود، وامتداد تأثير هذا إلى تاريخنا المعاصر، مثل التأصيل التاريخي لكلمات: عبري ويهودي وإسرائيلي وصهيوني.
كما تعرضت الحلقة للظروف الدينية والتاريخية والسياسية التي ظهرت هذه المصطلحات في سياقها، وتأثير الرواية التوراتية في ترسيخ هذه المفاهيم، واستمرار تأثيرها في البحث العلمي حتى العصر الحديث، وخصوصا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى.
وتسرد الحلقة أسباب ظهور هذه المصطلحات بناء على الأحداث التي وثقتها الرواية التاريخية، بعيدا عن تأثير الكتاب المقدس، ورواية المحتل الإسرائيلي الذي يحاول طمس المعالم التاريخية للأراضي العربية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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