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شاهد: "للعالقين فقط" مع حكاوي باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس ثانية حلقات برنامجه "حكاوي باكوس" بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وجاءت الحلقة تحت عنوان "للعالقين فقط".
وتقمص باكوس في الحلقة شخصية "الدولجي"، إذ يقوم بدور مؤيد للنظام المصري، مبررًا ومدافعًا عن سياسات النظام الحالي والأنظمة السابقة بطريقة ساخرة.
وناقش باكوس خلال حلقته بشكل ساخر، أزمة العمّال المصريين العالقين بين البلدان بسبب جائحة كورونا، وتعامل الحكومة معهم، مبينًا الازدواجية في التعامل مع الأزمة.
وأوضح أن هناك 10 ملايين مصري يعملون في الخارج وهم أهم مصدر للدخل الأجنبي لمصر، ومع ذلك أهملت الحكومة العمال المغتربين في وقت سُرّحوا فيه من أعمالهم "ولم يعودوا مصدرًا لهذه العملة الصعبة".
المصدر
الجزيرة مباشر
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