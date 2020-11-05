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شاهد: "لا تراجع ولا استسلام" في "عيد شو" مع تامر جمال
بث الفنان المصري الساخر تامر جمال، تسجيلا جديدا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "لا تراجع ولا استسلام" ضمن سلسلة برنامجه "عيد شو".
وناقش جمال خلال الحلقة، حملات مقاطعة البضائع الفرنسية التي دعا إليها المسلمون نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وردًا على دفاع الرئيس الفرنسي عن الرسوم المسيئة.
وبيّن الفنان المصري الساخر أهمية سلاح المقاطعة وتأثيره على الاقتصاد الفرنسي ومدى نجاحه في تراجع ماكرون عن تصريحاته ولو بشكل غير مباشر، خشية الخسائر السياسة والاقتصادية، ودعا جمال إلى استمرار حملات المقاطعة للمنتجات الفرنسية.
المصدر
الجزيرة مباشر