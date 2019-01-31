ابداعات
شاهد: كلمتين لشخص.. تامر جمال في "سوق الفيسبوك"
بث الفنان والأخصائي النفسي المصري تامر جمال حلقة جديدة من برنامجه "كلمتين لشخص" والتي جاءت تحت عنوان "سوق الفيس بوك".
وتناول جمال في حلقته ظاهرة الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الاستيقاظ من النوم وتأثيرها الاجتماعي والنفسي على من يتصفحها كثيرا.
وأوضح جمال أن الـ"فيسبوك" سوق كبير افتراضي به خونة وأوفياء وأذكياء وأغبياء وأتقياء وأدعياء، فالكل لن يتفق معك وأنت لن تتفق مع كل ما ينشر، لذلك اختار فقط الذي يتوافق معك واترك المختلف معه دون إيذاء أحد.
جمال استلهم اسم برنامجه من برنامج إذاعي ساخر كان الأشهر في مصر في أواخر الستينيات من القرن الماضي، هو برنامج "كلمتين وبس" والذي قدمه الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس منذ عام 1968، وعالج البرنامج سلبيات الشعب المصري والحكومة المصرية والروتين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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