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شاهد: "قرض تاني" مع حكاوي باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس ثانية حلقات برنامجه "حكاوي باكوس" بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وجاءت الحلقة تحت عنوان "قرض تاني".
وتقمص باكوس في الحلقة شخصية "الدولجي"، إذ يقوم بدور مؤيد للنظام المصري، مبررا ومدافعا عن سياسات النظام الحالي والأنظمة السابقة بطريقة ساخرة.
وناقش باكوس في حلقته بشكل ساخر، المشهد الاقتصادي في مصر، بعدما تقدمت القاهرة مرة ثانية بطلب قرض من صندوق النقد الدولي "لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد".
وكانت الحكومة أكدت أن لجوءها للاقتراض مرة ثانية من الصندوق، يهدف إلى الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري ودعم ثقة السوق، وتحوطًا من تأثيرات سلبية محتملة قد تعوق قدرته على التعافي.
المصدر
الجزيرة مباشر
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