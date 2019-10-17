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شاهد: "فيلم ثقافي" مع عبد الله الشريف
بث الفنان المصري عبد الله الشريف فيديو جديد على صفحته بموقع "يوتيوب" بعنوان "فيلم ثقافي".
وتناول الشريف تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الأخيرة للجيش المصري، الذي قال فيه إن مصر "كشفت ظهرها وعرت كتفها" في إشارة لثورة يناير 2011. ورد على ذلك التصريح باستعراض الإجراءات التي قام بها النظام وأدت إلى تدهور الأحوال المعيشية للشعب المصري، مثل رفع الأسعار وزيادة الديون وبيع جزيرتي تيران وصنافير، وغيرها.
كما عرض صورا من داخل قصر ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية شمال مصر.
وأكد الشريف أن ثورة يناير هي التي جعلت من السيسي رئيسا لمصر، بعدما كان مديرا للمخابرات الحربية فقط.
المصدر
الجزيرة مباشر
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