ابداعات
شاهد: "فوزية" في كلمتين لشخص مع تامر جمال
بث الفنان المصري الساخر تامر جمال الشهير أيضًا بـ "عطوة كنانة"، تسجيلًا مصورًا جديدًا في صفحته على يوتيوب بعنوان "فوزية" في إطار سلسلة حلقاته "كلمتين لشخص".
ودعا جمال إلى ضرورة الحفاظ على الجهد والطاعة والعبادة في رمضان بالمداومة عليها بعد رمضان وليس هدمها بمجرد انتهاء الشهر الفضيل.
جمال استلهم اسم برنامجه من برنامج إذاعي ساخر كان الأشهر في مصر منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، هو برنامج "كلمتين وبس" والذي كان الفنان الكوميدي فؤاد المهندس يقدمه منذ عام 1968، وعالج البرنامج سلبيات الشعب المصري والحكومة المصرية والروتين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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