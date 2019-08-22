شاهد: "فصال الغلابة" في "كلمتين لشخص" مع تامر جمال
بث الفنان المصري الساخر تامر جمال الشهير أيضًا بـ"عطوة كنانة"، تسجيلًا مصورًا جديدًا في صفحته على يوتيوب بعنوان "فصال الغلابة" في إطار سلسلة حلقاته "كلمتين لشخص".
وتناول جمال في حلقته المفارقة العجيبة التي تدفع كثير من الناس إلى إعطاء "بقشيش" كبير للعاملين في المطاعم والمحلات الفخمة من باب الوجاهة الاجتماعية، بينما يفاصلون مع "البائع الغلبان" في مبالغ تافهة تؤثر على قوت يومه.
جمال ضرب مثلًا من واقع الشارع المصري، حين يقف أحدهم يقايض بائعة ريفية أو بائع بسيط على جنيهات من ثمن بضاعته التي يستطيع بالكاد أن يوفر من مكسبها قوت يوم أسرته.
الفنان وصف عملية الفصال مع "الغلبان"، بمعركة تنتهي غالبًا بابتسامة نصر لكن ليس على وجه البائع الفقير الضعيف المغلوب على أمره، وإنما على وجوه من "يتشطرون فقط على الغلابة" وفق وصف جمال.
جمال أشار خلال حلقته إلى الرحمة وصدقة السر والإحسان، بأن تشتري من هؤلاء "الغلابة" دون فصال أو مقايضة بنية أن تحسسهم بنعمة الربح والكرامة، وليس العوز والحاجة، مطالبًا بالرفق بحالهم.
واستلهم جمال اسم برنامجه من برنامج إذاعي ساخر كان الأشهر في مصر منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، هو برنامج "كلمتين وبس" والذي قدمه الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس منذ عام 1968، وعالج البرنامج سلبيات الشعب المصري والحكومة المصرية والروتين.