شاهد: "عيلة حشرية" مع تامر جمال في "كلمتين لشخص"
بث الأخصائي النفسي والفنان المصري تامر جمال تسجيلًا جديدًا على قناته في يوتيوب بعنوان "عيلة حشية" في إطار سلسلة حلقاته "كلمتين لشخص".
وناقش جمال في حلقته، تدخل بعض الناس في حياة الآخرين وبخاصة الجيران، وتتبع خصوصياتهم، ومحاولة التنصت على تفاصيل حياتهم اليومية، والفضول أو التطفل المتبوع بالأذى.
جمال أشار إلى من وصفهم بـ "الناس الحشريين" بأنهم لا يرون أن لديهم مشكلة، ولا يحسون بمدى أذيتهم لمن حولهم، لافتًا إلى أن "الجار الحشري" المتطفل، بمثابة لعنة في السكن.
وأوضح جمال أنه في حين أوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- على سابع جار، فإنه أيضًا قال "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".
واستلهم جمال اسم برنامجه من برنامج إذاعي ساخر كان الأشهر في مصر منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، هو برنامج "كلمتين وبس" والذي قدمه الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس منذ عام 1968، وعالج البرنامج سلبيات الشعب المصري والحكومة المصرية والروتين.