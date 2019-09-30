شاهد: علاء صادق في أضواء على الكرة العربية في أسبوع
بث الناقد الرياضي الدكتور علاء صادق أولى حلقاته من برنامج "أضواء على الكرة العربية في أسبوع".
واستعرض الفرق الأولى خلال الأسبوع، ووضع النجم الساحلي التونسي في المركز الأول، تلاه الهلال السوداني في المركز الثاني وبيراميدز المصري في المركز الثالث.
و"أضواء على الكرة العربية في أسبوع" برنامج أسبوعي يغطى كل كبيرة وصغيرة عن كرة القدم العربية من المحيط إلى الخليج بطريقة مثيرة ومميزة.
ويقول الدكتور علاء إن البرنامج يترك التحليلات الفنية المتكررة إلى عالم الاختيارات الفاصلة، ويقدم أسبوعيا أصحاب الميداليات الثلاث: الذهبية والفضية والبرونزية لأحسن اللاعبين والأندية، مع تقديم حارس المرمى السوبر والمدير الفني الأكثر نجاحا ومباراة واحدة من أصل أكثر من مئة مباراة لتتصدر القمة وحدها.
ويضيف صادق أن البرنامج يختم فقرة "صفقات وصفعات" لمن يستحق الإشادة فنصفق له ومن يستحق النقد فنصفع تصرفه الخاطئ.