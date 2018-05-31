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شاهد: عطوة كنانة يبرئ "الشيطان"
بث الفنان المصري الساخر "عطوة كنانة" فيديو جديد بعنوان "الشيطان برئ".
وجسد كنانة في الفيديو دور الشيطان، المحبوس خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا بأسلوب ساخر إلى أن المصائب والجرائم التي تحدث خلال رمضان هو برئ منها.
ونفي كنانة "الشيطان" أنه ليس المتسبب في ارتفاع تذكرة المترو في مصر ولا هو السبب في إنتاج هذا الكم من المسلسلات التي تحتوي على مشاهد غير لائقة خلال رمضان، ولا السبب في غلاء الأسعار والبنزين.
وتطرق كنانة إلى أنه لا يضرب المدنيين ولا يقصف اليمن وليبيا ولا يحاصر غزة في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونفى حصاره لدولة عربية في إشارة إلى دور الحصار وقطر، كما تطرق "الشيطان" إلى قضايا أخرى سياسية واجتماعية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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