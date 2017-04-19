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شاهد: عطوة كنانة وأم القنابل
بث الفنان المصري الساخر عطوة كنانة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطعا ساخرا ينتقد فيه صمت الدول العربية والإسلامية عن قصف أمريكا لأفغانستان بقنبلة أطلقت عليها وزارة الدفاع الأمريكية اسم" أم القنابل" وقالت إنها أكبر قنبلة غير نووية تستخدم في الحروب.
وكان الجيش الأمريكي قد ألقى أطلق "أم القنابل" في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان مستهدفا كهوفا ومخابئ لتنظيم الدولة الإسلامية، ونشر الجيش الأمريكي لقطات لعملية إلقاء القنبلة.
والجمعة قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 36 من مسلحي تنظيم الدولة قُتلوا إثر إلقاء "أم القنابل" الأميركية في مديرية أتشين بولاية ننغرهار.
و"أم القنابل" تحمل متفجرات تزن أحد عشر طنا من مادة تي أن تي، ويبلغ طول القنبلة نحو تسعة أمتار.
المصدر
الجزيرة مباشر
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