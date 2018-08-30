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شاهد: عطوة كنانة في "المدعو محمد صلاح"
نشر الفنان المصري الساخر تامر جمال الشهير بـ"عطوة كنانة" حلقة جديدة تناول فيها أزمة لاعب كرة القدم المحترف محمد صلاح مع اتحاد الكرة المصري.
وبنبرة لا تنقصها السخرية قال جمال إن صلاح يطلب الشهرة إذ إنه يلعب في نادٍ مغمور ويحقد على اتحاد الكرة المصري.
وأشار كنانة إلى ما قاله محمد صلاح في فيديو نشره على صفحته على فيسبوك إن لاعبي المنتخب المصري يركبون في الدرجة الاقتصادية حين يسافرون.
وأورد أبرز ما قاله أعضاء الاتحاد حول أزمة صلاح وكذلك ردود محمد صلاح عليها.
وأنهى كنانة الفيديو داعيا محمد صلاح أن يبقى في ناديه "ليفربول" بعيدا عن مصر ومشاكلها.
المصدر
الجزيرة مباشر
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