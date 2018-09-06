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شاهد: عطوة كنانة في "الصحافة أكثر من جريمة"
بث الفنان المصري الساخر "عطوة كنانة" حلقة جديدة تحت عنوان "الصحافة أكثر من جريمة"
وقال كنانة إن الصحافة ليست جريمة واحدة ولكن أكثر من جريمة.
وضرب على ذلك بمثال لو مات مواطن تحت التعذيب في قسم شرطة، فبدل أن ندعو له بالرحمة، يقول كنانة:
يقوم الصحفي يصور، تصور!
ويكشف العورة الكريمة
الصحافة هنا جريمة
كشف عورة وحرمة الشخص اللي مات
حيازة كاميرا حادة بدون تصريح الجهات
تكدير الصفو العام وتحريك الجهات
محاولة إفاقة الشعب اللي مات
الصحافة ليست جريمة
بل أكثر من جريمة
المصدر
الجزيرة مباشر
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