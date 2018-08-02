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شاهد: عطوة كنانة في "أنا زعلان"

بث الفنان المصري الساخر عطوة كنانة فيديو جديد يظهر فيه دور المستأجر الذي يطلب منه المالك (محمد باكوس) أن يغادر.

وفي كل مرة يعد المستأجر أنه سوف يغادر بمجرد أن يطلب منه المالك، إلا أنه يبدي استيائه ويقول "أنا زعلان" في كل مرة يطلب منه الرحيل.

ويسقط كنانة حلقته على فيديو انتشر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علق فيه على هاشتاج ارحل يا سيسي قائلا: "أنا زعلت".

وكان السيسي قد وعد في لقاءات سابقة أنه سوف يرحل إذا طلب منه الشعب ذلك.

المصدر
الجزيرة مباشر
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عبد الفتاح السيسي
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محمد باكوس

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