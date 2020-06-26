شاهد: عرب "بني شنقول" وسد النهضة
بث الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه (النفسية في أسبوع) على موقع يوتيوب تحت عنوان "بني شنقول"؟
وتناول جمال في الحلقة قصة إقليم بني شنقول في إثيوبيا، الذي يسكنه العرب، بعد ضمه من السودان في بدايات القرن العشرين.
وقال جمال إن سكان الإقليم يعارضون بناء سد النهضة الإثيوبي على أراضيهم، ويدافعون عن اتفاقية عام 1902، التي تمنع بناء سدود على نهر النيل. ورغم ذلك لا يزال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصمما على تجاهل خطر سد النهضة، والتهديد بالتدخل في ليبيا.
ويتمتع إقليم بني شنقول غمز بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفدرالية الإثيوبية المكونة من تسعة أقاليم.
وشرعت الحكومة في إنشاء مشروع السد في 2 أبريل/نيسان 2011 على النيل الأزرق بمدينة قوبا بإقليم بني شنقول غمز على الحدود مع السودان، على بعد أكثر من 980 كيلومترا من العاصمة أديس أبابا.
وتصمم أديس أبابا على بدء ملء سد النهضة، حتى إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع كل من مصر والسودان.