شاهد: عبد الله الشريف يكشف شيوخ "الجامية المدخلية"
بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة على صحفته بموقع يوتيوب كشف فيها عن شيوخ التيار الجامي المدخلي.
وبدأ الشريف بفيديو لشيخ سعودي يقول لو أن الحاكم زنا وشرب الخمر يوميا على الهواء مباشرة فلا يجوز الخروج عليه، لينطلق بعد ذلك إلى توضيح نشأة التيار الجامي المدخلي.
وتنتسب الجامية المدخلية إلى شيخين هما ربيع بن هادي المدخلي (ولد بالسعودية 1932)، ومحمد أمان الجامي (1931- 1996) الإثيوبي الأصل.
وانتشرت الحركة في كل ربوع السعودية بدعم من الأسرة الحاكمة التي رأت فيها معادلا موضوعيا للتيار الإسلامي المتنامي، والذي يرفض اجتناب الخوض في السياسة، التي ترغب السلطات السعودية أن تظل بعيدا عن التداول في الساحات العامة بالجامعات والمساجد.
ويعتمد المداخلة في دعوتهم ومنهجم على أمرين، الولاء المطلق للسلطة الحاكمة والطاعة الكاملة للحكام والدفاع عن مواقفهم وسياساتهم مهما كانت، والهجوم المستمر على المخالفين وخاصة من التيارات الإسلامية.