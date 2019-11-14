شاهد: عبد الله الشريف يكشف أسماء الضباط المشاركين في "كباب السجون"
بث الفنان المصري عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا بعنوان "العنبوكة".
وقال إنه حسب مصادر من داخل السجون فإن قوة ذهبت إلى سجن طرة يوم الإثنين 4 نوفمبر/ تشرين الثاني وأخذت عددا من السجناء لكي تمر عليهم زيارة الصحفيين ولجان حقوق الإنسان.
وكشف أسماء السجناء وهم محمد زين محمد ومحمد زكي جابر وكمال صحبي محمود، وأحمد أبو السعود ومحمود حسن، وأحمد ثروت أبو الفتوح وباسم سعد محمد وأحمد صابر عبد الحميد ومصطفى صلاح الدين همام ومحمد خيري السبعاوي.
وأضاف أن السجناء وصلوا بصحبة ضابط الأمن الوطني المعروف باسم أحمد مراد واسمه الحقيقي عمر المفتي.
وأوضح أن من استقبل السجناء في سجن العقرب هو الضابط أحمد أبو الوفا مفتش مباحث منطقة طره.
وأكد أن العميد خالد يوسف مدير جهاز الأمن الوطني في منطقة طره هو المسؤول عن إخراج يوم زيارة وفد حقوق الإنسان بهذا الشكل.
وكانت السلطات المصرية الإثنين الماضي أبواب مجمع سجن طرة الشهير في القاهرة، للصحفيين والإعلاميين، في محاولة للرد على الانتقادات المتواصلة ضد النظام بشأن انتهاكات حقوقية في السجون.
وتضمنت تلك الفعاليات مشاهد عديدة مثل وجود كبابجي لشواء اللحوم للسجناء والفواكه الطازجة والمشروبات الغازية ما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال نشطاء إن تلك محاولة تجميل السجون بشكل مبالغ فيه تفضح حقيقة الممارسات التي تحدث داخلها.
وكشف تقرير أممي عن أن نظام السجون في مصر "مسؤول" عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي حيث "تم احتجازه في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية، لا سيما أثناء احتجازه لمدة خمس سنوات في مجمع سجن طرة" جنوب العاصمة القاهرة.
التقرير الأممي كان قال في بيان: "تلقينا أدلة موثوقة من مصادر مختلفة تفيد بأن الآلاف من المحتجزين في مصر ربما يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية".
وشدد الخبراء الأمميون في بيانهم على ضرورة أن "تقوم مصر على الفور بإصلاح الأوضاع في سجونها، وكذلك منع التعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة، والحصول على الرعاية الطبية الكافية".