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شاهد: عبد الله الشريف يعلق على الأحداث في ليبيا والصراع حول غاز المتوسط
بث الفنان المصري عبد الله الشريف تسجيلا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان "ليبيا".
وتناول الشريف في تسجيله الجديد قضية الغاز في البحر المتوسط، والصراع بين مصر وليبيا وتركيا واليونان وقبرص وإسرائيل حول الاستفادة منه.
وأكد الشريف أن الإدارة المصرية تنازلت عن حقوق مصر في حقول الغاز بالبحر المتوسط لأسباب تتعلق بمعاداة تركيا، بسبب موقف الأخيرة من الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي وأصبح بسببه رئيسا لمصر.
كما تناول الشريف تطورات الأحداث في ليبيا، ودعم مصر والإمارات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالمال والسلاح والمرتزقة من تشاد والسودان وروسيا، مرورا إلى الاتفاق بين تركيا وليبيا حول ترسيم الحدود البحرية واتفاق التعاون العسكري بين البلدين، وانعكاساته على تطورات الأحداث في المنطقة.
المصدر
الجزيرة مباشر