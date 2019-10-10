ابداعات
شاهد: عبد الله الشريف يعرض صورا من داخل قصر المعمورة الرئاسي
بث الفنان المصري عبد الله الشريف فيديو جديد على صفحته بموقع "يوتيوب" بعنوان "يا شقي".
وعرض الشريف خلال الحلقة صورا حصرية من داخل قصر المعمورة الرئاسي بالإسكندرية.
وكان الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي قد قال إن تكلفة إنشاء القصر تجاوزت 250 مليون جنيه وإنه بُدئ العمل فيه في يناير/ كانون الثاني 2016.
وكشف "علي" أنه أجريت تعديلات في القصر بطلب من السيدة انتصار زوجة عبد الفتاح السيسي تكلفت حوالي 25 مليون جنيه.
وقبل أسبوعين نشر الشريف مقاطع مصورة قال إنها من قصر العلمين الرئاسي، قال إنه حصل عليها عن طريق عناصر بالأمن المصري.
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
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