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شاهد: عبد الله الشريف يتحدث عن حازم صلاح أبو إسماعيل
بث الفنان المصري عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا عن المعارض المصري المسجون حازم صلاح أبو إسماعيل.
تناول الشريف في تسجيله الجديد تاريخ حازم صلاح أبو إسماعيل، بداية من والده الشيخ صلاح أبو إسماعيل عضو البرلمان المصري.
كما استعرض الشريف ما قام به أبو إسماعيل منذ بداية ثورة يناير 2011 في مصر وحتى اعتقاله بعد الانقلاب العسكري عام 2013.
الشريف كشف في الفيديو عن مشروع لتجميع تسجيلات أبو إسماعيل لكافة مؤيديه.
المصدر
الجزيرة مباشر
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