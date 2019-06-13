ابداعات
شاهد: عبد الله الشريف و "العصيان في السودان"
بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان "العصيان".
تناول الشريف في حلقته الأوضاع الأخيرة في السودان بدءا من المظاهرات التي أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير مرورا بالمفاوضات بين قوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي حتى فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.
واستعرض الشريف بداية تأسيس قوات الدعم السريع التي تخضع لسيطرة نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" والاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب في دارفور، ودورها في فض الاعتصام الأخير وعلاقة "حميدتي" بالسعودية والإمارات.
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
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