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شاهد: عبد الله الشريف و"قطر حلوة"
بث الفنان المصري عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا بعنوان "قطر حلوة".
وتناول الشريف في حلقته تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي قال فيه إن مصر ودول الحصار مستعدة لإنهاء الأزمة مع قطر طالما غيرت الأخيرة من سياستها، وذلك بعد ساعات من قيام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور القمة الخليجية المقبلة في الرياض.
وسرد الشريف مطالب دول الحصار التي وجهتها إلى قطر منذ يونيو/ حزيران من العام الماضي، مثبتا عدم استجابة الدوحة لأي من تلك المطالب وعدم تغييرها لسياستها.
المصدر
الجزيرة مباشر
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