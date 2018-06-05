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شاهد: عبد الله الشريف وعام على حصار قطر
بث الفنان المصري عبد الله الشريف على حسابه على يوتيوب مقطعا مصورا جديدا يرصد فيه تطورات الأزمة الخليجية في الذكرى الأولى لحصار قطر.
ويتناول الشريف في المقطع كيف بدأت الأزمة الخليجية وإلى أي مدى وصلت بعد مرور عام على بدئها في 5 يونيو/حزيران 2017.
كما يلقي الشريف، بأسلوبه الساخر، الضوء على خيبة الأمل التي منيت بها دول الحصار، التي كانت تستهدف التدخل في الشأن القطري، وكيف تمكنت قطر من تجاوز آثار الحصار.
وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد أعلنت في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر، وفرض حصار بري وبحري وجوي عليها، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إن الحصار المفروض ينتهك القوانين الدولية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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