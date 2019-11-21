شاهد: عبد الله الشريف وحلقة خاصة عن البطل المقاوم عز الدين القسام
بث الفنان المصري عبد الله الشريف فيديو جديد على صفحته بموقع "يوتيوب" بعنوان "عز الدين القسام".
تناول الشريف أحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذكرى استشهاد القائد المقاوم عز الدين القسام.
فعلى الرغم من مرور 84 عامًا على استشهاد البطل المقاوم عز الدين القسام، إلا أن اسمه مازال حاضرا، يرعب الاحتلال الصهيوني عبر صواريخه وفصائله المسلحة.
وحلت، أمس الأربعاء، ذكرى استشهاد الشيخ عزّ الدين عبد القادر مصطفى يوسف محمد القسام عام 1935 بعد معركة غير متكافئة مع الاحتلال البريطاني لفلسطين بقرية الشيخ زايد.
وتحول الشيخ القسام منذ ذلك الحين إلى علم من أعلام الجهاد والمقاومة، حيث ازداد اسم الشيخ ذيوعًا بعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسمه على ذراعها العسكري الذي لا يزال يرعب المحتل الإسرائيلي، والذي يعد أبرز أذرع المقاومة الفلسطينية.
والشيخ القسام يعد أحد كبار المقاومين للاحتلال البريطاني لفلسطين واستطاع بقدراته على التعبئة والتوعية والتجنيد والتنظيم ثم باستشهاده أن يشعل ثورة عام 1936 في فلسطين، ويظل رمزا للمقاومة.