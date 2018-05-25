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شاهد: عبد الله الشريف والإفراج عن نخنوخ
بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا حمل عنوان "فروخ".
وسخر الشريف في الفيديو من إفراج السلطات المصرية بعفو رئاسي عن المتهم صبري نخنوخ، والذي كان قد حصل على حكم بالمؤبد، بعد اتهامه بأنه من أكبر موردي البلطجية وحيازة الأسلحة.
كما تناول الشريف استشهاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بقول الله عز وجل: "فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ" مشيرا إلى أن الله منح سليمان القدرة على فهم الموضوعات التي لا يفهمها الكثيرون.
المصدر
الجزيرة مباشر
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