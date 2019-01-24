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شاهد: عبد الله الشريف في "يناير زمان"
بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة من حلقات برنامجه على شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان " يناير زمان" قارن فيها بين أداء الشرطة المصرية في موقعة الإسماعيلية عام 1952 حيث رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية وأسفر الاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا، وأداء الشرطة في ثورة 25 يناير 2011 وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013.
جاءت الحلقة بمناسبة عيد الشرطة المصرية الذي تحتفل به السلطات المصرية يوم الخامس والعشرين من يناير الحالي.
المصدر
الجزيرة مباشر
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