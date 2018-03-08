ابداعات
شاهد: عبد الله الشريف في "هو أنا مصعبتش عليك؟!"
بث الفنان المصري عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا حمل عنوان "هو أنا مصعبتش عليك".
ويتناول الشريف في آخر أعماله قصة إنسانية لعجوز مصري التقى به قبل سنوات.
القصة حدثت لعبد الله الشريف أثناء إقامته وعمله بمدينة الإسكندرية الساحلية شمال غرب القاهرة عام 2008.
وعلى خلاف أغلب أعماله الفنية التي تتسم بالسخرية فإن هذا العمل يتناول أفكارا مثل التوبة وعلاقة المسلم بربه.
ويمزج الشريف في القصة بين عناصر فنية عديدة، مثل القصة، والرسم الفني، وغيرهما.
المصدر
الجزيرة مباشر
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