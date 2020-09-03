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شاهد: عبد الله الشريف في "هل أنت عبيط؟"
بث الناشط المصري عبدالله الشريف تسجيلا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان "هل أنت عبيط؟".
وتناول الشريف في حلقته موضوع اسم الطائرة الإسرائيلية المشاركة في رحلة التطبيع الجوية المباشرة من إسرائيل إلى أبو ظبي، والتي جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وحملت الطائرة اسم "كريات جات" وهي مستوطنة إسرائيلية أقيمت على أنقاض قريتي "الفالوجا" و"عراق المنشية" المهجرتين، وكانت القريتان قد شهدتا معارك طاحنة في حرب النكبة عام 1948، وارتكب الاحتلال ضد أهلها مجازر بشعة وتعرض كثيرون من أهل القريتين إلى الضرب والتنكيل والاغتصاب.
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب