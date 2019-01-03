شاهد: عبد الله الشريف في "من هو سيد قطب؟"
بث الفنان المصري عبد الله الشريف حلقة جديدة على الانترنت يعرف فيها جمهوره بشخصية الأديب والمفكر المصري سيد قطب.
وقال الشريف إنه تعرف على شخصية المفكر سيد قطب حين سمع اسمه لأول مرة عام 2006 من شيخ يحذر من القراءة أو الانسياق وراء أفكاره.
وأضاف الشريف أنه بعد هذا الدرس اشترى أول كتاب لقطب وبعدما قرأه لم يحضر للشيخ مرة أخرى واشترى كل كتب سيد قطب.
وشرح كيف بدأ سيد قطب مدرسا بعيدا عن الإخوان والحركة الإسلامية وتعرف على أفكارهم حين كان في أمريكا حين وجد جدلا كبيرا حول اغتيال حسن البنا.
وأوضح كيف أن الرئيس المصري جمال عبد الناصر كان في بداية الأمر يحتفي بسيد قطب وأمر بتوزيع كتابه "العدالة الاجتماعية في الإسلام" على أعضاء مجلس قيادة الثورة، قبل أن ينقلب عليه ويأمر بسجنه وصولا إلى إعدامه بعد انضمام قطب للإخوان.
وأكد أن إعدام قطب كان بداية أن تظل أفكاره التي مات في سبيلها حية.
ودعا إلى الحكم على سيد قطب وأفكاره عن طريق قراءة كتاباته وإسهاماته وليس عن طريق مشاهدة الدراما التي تنتجها السلطة.