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شاهد: عبد الله الشريف في "عيد ميلاد جرحي أنا"
بث الفنان الساخر عبد الله الشريف مقطع فيديو على صفحته بموقع يوتيوب في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.
وانتقد الشريف ما جاء في التصريحات الرسمية قبل ثلاث سنوات بأن القناة الجديدة ستدر أبارحا هائلة على مصر وهو لم يحدث حتى الآن.
وتم افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 من أغسطس/ آب عام 2015.
وخلال الفترة الماضية تم الإعلان عن انخفاض إيرادات قناة السويس.
وقبل أسبوعين وقع تصادم كبير بين سفينتين، أعقبه شحوط واحتكاك عدة سفن في المجرى الملاحي للقناة، بالقرب من بور فؤاد.
وقناة السويس ممر الشحن البحري الأسرع بين أوربا وآسيا، ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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