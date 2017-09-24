شاهد: عبد الله الشريف في "عمك مهدي"
بث الفنان المصري عبدالله الشريف حلقة جديدة بعنوان "عمك مهدي" تحدث فيها عن المرشد السابق للإخوان المسلمين مهدي عاكف الذي وافته المنية يوم الجمعة عن عمر ناهز 89 عاما
وأعلنت جماعة الإخوان، يوم الجمعة، وفاة عاكف (1928-2017)، عن عمر ناهز 89 عامًا، في مستشفى "قصر العيني" وسط القاهرة، التي نُقل إليها منذ أشهر إثر تدهور حالته الصحية بالسجن، فيما قالت الداخلية المصرية، السبت، إن الوفاة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، دون تفاصيل. وودع عاكف الحياة وهو محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي: أحداث مكتب الإرشاد (المكتب الرئيسي لجماعة الإخوان) في منطقة المقطم (شرقي القاهرة)، الذي تولاه يومًا ما والجماعة في قمة مجدها.
وفي القضية المذكورة حصل على حكم بالمؤبد (25 عامًا)، ألغته محكمة النقض (في يناير/كانون الثاني الماضي)، وكانت إعادة محاكمته جارية.
وخلال السنوات الأربعة التالية للقبض عليه، تدهورت حالته الصحية، وسط تقارير حقوقية وصحفية تتحدث عن إصابته بانسداد في القنوات المرارية والسرطان.
ويُعد عاكف، صاحب لقب "أول مرشد عام سابق" للجماعة؛ حيث تم انتخاب محمد بديع خلفًا له، بعد انتهاء فترة ولايته في يناير/كانون الثاني عام 2010، وإعلان عدم رغبته في الاستمرار بموقع المرشد العام، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة بمصر.