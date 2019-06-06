ابداعات
شاهد: عبد الله الشريف في "صفعة القرن"
بث الفنان المصري عبد الله الشريف فيديو جديد على صفحته بموقع يوتيوب حمل عنوان "صفعة القرن"، في إشارة إلى الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".
تناول الشريف في حلقته سرد تاريخي لبداية تأسس إسرائيل واحتلال فلسطين وصولا إلى "صفقة القرن".
وصفقة القرن هي مسمى أطلق على ما يقال بأنه مقترح وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تهدف هذه الصفقة لتوطين الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق العودة.
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
كلمات مفتاحية